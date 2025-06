Gabinete alemão aprova pacote de redução de impostos corporativos de 46 bi de euros

Por Maria Martinez

BERLIM (Reuters) - O gabinete da Alemanha aprovou nesta quarta-feira um primeiro pacote de redução de impostos no valor de 46 bilhões de euros para apoiar as empresas e reanimar a economia do país a partir deste ano até 2029, informou o governo.

O objetivo é estimular o investimento com medidas como opções de depreciação favoráveis para que as empresas aliviem sua carga tributária, incluindo taxas de depreciação de até 30% ao ano por três anos.