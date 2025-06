Ibovespa avança com suporte de Vale; Magalu recua

DESTAQUES

- VALE ON subia 1,26%, encontrando suporte nos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou as negociações do dia com alta de 1,37%, a 704,5 iuans (US$97,98) a tonelada.

- PETROBRAS PN avançava 0,33%, em dia de variações modestas dos preços do petróleo no exterior, com o Brent mostrando acréscimo de apenas 0,11%. No setor, BRAVA ENERGIA ON valorizava-se 2,06% após renovar recorde de produção em maio, com média diária de 88,6 mil barris de óleo equivalente, alta 8% ante o mês anterior.

- ITAÚ UNIBANCO PN ganhava 0,43%, após cinco quedas seguidas, em correção após renovar máxima histórica intradia no dia 27 de maio. BRADESCO PN subia 1,52% e SANTANDER BRASIL UNIT tinha acréscimo de 0,17%, enquanto BANCO DO BRASIL ON perdia 0,65%.

- MRV&CO ON valorizava-se 6,5%, em dia positivo para construtoras, com o índice do setor imobiliário na B3 mostrando elevação de 0,65%.

- MAGAZINE LUIZA ON caía 2,15%, refletindo ajustes após três altas seguidas, sendo que apenas na véspera fechou com valorização de mais de 7%. O índice do setor de consumo na B3 subia 0,75%, com papéis como COGNA ON, com ganho de 3,32%, entre os destaques positivos.