Ibovespa fecha em queda com Petrobras entre maiores pressões

- MRV&CO ON disparou 6,86%, ampliando o ganho no mês para quase 12%, com desempenho bem acima do índice do setor imobiliário na B3, que encerrou o dia com elevação de 0,16%. A recuperação nesses primeiros pregões de junho vem após o papel acumular uma queda de 10,6% em maio, mês marcado pela divulgação do resultado do primeiro trimestre, que desagradou.

- EMBRAER ON avançou 4,06%, com "upgrade" de analistas do HSBC, que elevaram a recomendação das ações da fabricante de aviões para compra e preço-alvo dos ADRs da companhia de US$45 para US$57. Também no radar está a Paris Air Show, evento da indústria da aviação que começa no próximo dia 16 e pode trazer anúncios sobre pedidos no setor.