Minério de ferro sobe com cobertura de posições vendidas, mas demanda lenta reduz ganhos

Os preços caíram drasticamente nos últimos dias, deixando os contratos futuros em nível mais baixo do que os preços à vista, o que significa um espaço limitado de novas baixas para os futuros no curto prazo, disse Steven Yu, analista sênior da consultoria Mysteel.

"Isso levou alguns investidores a cobrirem suas posições vendidas, já que a produção de ferro gusa deve ficar em torno de 2,4 milhões de toneladas em junho; uma queda mais drástica nos preços só aparecerá quando os fundamentos se deteriorarem ainda mais", acrescentou Yu.

A produção média diária de ferro gusa, um indicador da demanda de minério de ferro, caiu 0,7% em relação à semana anterior, para 2,42 milhões de toneladas em 30 de maio. O volume é 2,6% maior do que no mesmo período do ano anterior, mostraram os dados da Mysteel.

Pei Hao, analista sênior da corretora internacional Freight Investor Services, acredita que a alta nos preços do minério é um pouco influenciada pelo avanço nos preços do carvão e do coque.

