Pix Automático vai reduzir custo de empresas com serviços de cobrança, diz Galípolo

No mesmo evento, o diretor de Organização do Sistema Financeiro do BC, Renato Gomes, disse que o Pix Automático terá um "impacto notável" para empresas de todos os tamanhos, e não apenas as grandes.

"Hoje, se empresa quer realizar débito automático, ela tem que fazer um acordo bilateral com o banco e abrir uma conta. (Mas) somente as empresas grandes realizam estes acordos com bancos grandes", afirmou Gomes.

Segundo ele, com o Pix Automático as empresas em geral, incluindo concessionárias de serviços públicos e pequenos negócios, poderão ofertar aos clientes o pagamento recorrente.

Conforme o BC, o cliente de qualquer empresa, como uma prestadora de serviços, poderá autorizar um pagamento recorrente -- mensal, por exemplo -- por meio do Pix Automático. A autorização será feita dentro de parâmetros, como o valor máximo de cada pagamento e informação sobre se haverá utilização ou não de linha de crédito.

Dias antes do pagamento, a empresa enviará a cobrança ao banco do cliente que, por sua vez, agendará o pagamento e notificará o pagador. Assim, o cliente poderá conferir se está tudo correto com a transação. No dia do pagamento, a cobrança é efetivada.

(Por Fabrício de Castro)