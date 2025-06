Prio tem produção mensal de 99,8 mil barris por dia em maio

SÃO PAULO (Reuters) - A Prio registrou uma produção diária de 99,8 mil barris de óleo equivalente por dia (boed) no mês de maio, de acordo com dados operacionais preliminares divulgados nesta quarta-feira.

No Campo de Frade, a produção no mês passado totalizou 22,8 mil boed. "Após a parada programada, o retorno das atividades em Frade foi impactado pela falha no sistema de compressão de gás com previsão de conclusão para os próximos dias", disse a Prio.

No Polo Polvo e Tubarão Martelo, a produção diária foi de cerca de 10,7 mil boed em maio, enquanto no Campo de Albacora Leste e na unidade de Peregrino os números foram de 26,7 mil boed e 39,6 mil boed, respectivamente.