Projeto corte de impostos de Trump somará US$2,4 tri à dívida dos EUA, diz agência do Congresso

Por Richard Cowan

WASHINGTON (Reuters) - O apartidário Escritório de Orçamento do Congresso dos EUA divulgou nesta quarta-feira uma estimativa revisada do custo do projeto de lei de redução de impostos do presidente Donald Trump, aprovado pela Câmara norte-americana, concluindo que ele adicionará US$2,4 trilhões à dívida do governo federal, hoje de US$36,2 trilhões.

A nova avaliação surge um dia após o principal aliado de Trump, o bilionário Elon Musk, criticar o projeto de lei como uma "abominação repugnante", dando novo apoio aos republicanos que têm resistido ao projeto.