Setor de serviços dos EUA tem contração inesperada em maio, mostra ISM

Na segunda-feira, o ISM informou que o setor industrial dos EUA contraiu pelo terceiro mês consecutivo em maio, com os fornecedores levando o maior tempo em quase três anos para entregar insumos em meio às tarifas.

As tarifas de importação do presidente Donald Trump, muitas vezes implementadas de forma desordenada, semearam confusão entre as empresas. Economistas afirmam que a incerteza tarifária está dificultando o planejamento futuro das empresas.

A medida de novos pedidos da pesquisa do ISM caiu de 52,3 para 46,4 em abril, provavelmente com a diminuição do impulso da antecipação relacionada às tarifas.

(Reportagem de Lucia Mutikani)