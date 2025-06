Tarifas elevarão preços de peixes e frutos do mar nos EUA, diz agência comercial da ONU

Por Olivia Le Poidevin

GENEBRA (Reuters) - As tensões comerciais globais podem atrapalhar o comércio de produtos oceânicos e aumentar o preço de alimentos vindos do mar nos Estados Unidos, um grande importador de peixes, de acordo com um relatório da agência de comércio da Organização das Nações Unidas (ONU) divulgado nesta quarta-feira.

O presidente dos EUA, Donald Trump, impôs tarifas de 10% sobre quase todos os alimentos marítimos, e a China enfrenta tarifas de 30%, de acordo com o relatório da agência de Comércio e Desenvolvimento da ONU (UNCTAD).