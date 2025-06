Tarifas mais altas dos EUA sobre metais entram em vigor em meio a fim do prazo para "melhores ofertas"

"Estamos avançando na direção certa em ritmo acelerado - e permanecendo em contato próximo para manter o ritmo", disse Sefcovic no X, sem dar nenhum detalhe sobre as negociações. Ele iria defender a redução ou eliminação das tarifas ameaçadas sobre as importações europeias.

No final da terça-feira, Trump assinou um decreto que ativa a partir de quarta-feira um aumento nas tarifas sobre aço e alumínio importados para 50%, de 25% introduzido em março.

"Começamos com 25 e, depois de estudar mais os dados, percebemos que foi uma grande ajuda, mas é preciso mais ajuda. E é por isso que a taxa de 50 começa amanhã", disse o assessor econômico da Casa Branca Kevin Hassett, em uma conferência da indústria siderúrgica em Washington na terça-feira. O aumento entrou em vigor às 1h01 (horário de Brasília).

O aumento se aplica a todos os parceiros comerciais, exceto o Reino Unido, o único país até agora que fechou um acordo comercial preliminar com os EUA durante uma pausa de 90 dias em uma série mais ampla de tarifas de Trump. A taxa para as importações de aço e alumínio do Reino Unido - que não está entre os principais exportadores de nenhum dos metais para os EUA - permanecerá em 25% até pelo menos 9 de julho.

Os Estados Unidos importam cerca de um quarto de todo o aço que consomem, e dados do Census Bureau mostram que o aumento das taxas atingirá especialmente os parceiros comerciais mais próximos dos EUA - Canadá e México.

O Canadá estará ainda mais exposto aos impostos sobre o alumínio uma vez que exporta para os EUA aproximadamente o dobro dos volumes combinados dos outros dez principais exportadores. Os EUA obtêm cerca de metade de seu alumínio de fontes estrangeiras.