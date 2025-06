Taxas dos DIs cedem após dados fracos dos EUA, mas temor fiscal segura movimento

Perto do fechamento desta quarta-feira a curva precificava 85% de probabilidade de manutenção da taxa Selic este mês, contra 15% de chance de elevação de 25 pontos-base. Atualmente a taxa básica está em 14,75% ao ano.

No mercado de opções de Copom da B3, a precificação na terça-feira -- atualização mais recente -- era de 59,00% de probabilidade de manutenção da Selic em junho, 39,00% de chances de alta de 25 pontos-base e 1,75% de possibilidade de elevação de 50 pontos-base.

Pela manhã o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, participou de evento em São Paulo, mas tratou apenas de inovações relacionadas ao Pix, e não de política monetária.

Em Brasília, as negociações em torno das medidas fiscais que podem substituir as elevações do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) seguiram no radar. Mais cedo a Reuters informou que o governo vai negociar com lideranças partidárias uma revisão nos gastos com o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) e cortes em incentivos tributários, segundo fontes a par das tratativas.

De acordo com três fontes do governo, o foco central do pacote é avançar “com força” na redução de benefícios tributários.

No exterior, às 16h40, o rendimento do Treasury de dez anos --referência global para decisões de investimento-- caía 10 pontos-base, a 4,363%.