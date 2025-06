Tribunal italiano adia recurso do UniCredit sobre termos da oferta do Banco BPM para 09/07, diz fonte

O governo italiano invocou o seu "poder de ouro" para impor condições rigorosas à oferta do UniCredit pelo Banco BPM, citando preocupações com a segurança nacional. O UniCredit argumentou que essas condições não podem ser cumpridas e poderiam forçá-lo a desistir do negócio.

O banco conseguiu uma prorrogação de um mês do prazo da oferta, agora marcada para 23 de julho, em vez de 23 de junho, enquanto continua as negociações com o governo.

O Departamento do Tesouro italiano afirmou que mantém sua decisão com base na proteção de um ativo estratégico e rejeitou as reclamações do banco, uma postura que poderia criar tensões com a Comissão Europeia.

O UniCredit entrou com uma queixa contra a decisão do executivo no tribunal administrativo da região de Lazio, em Roma. Nesses casos, o tribunal pode conceder uma suspensão enquanto aguarda decisão para manter ou anular a decisão atual.

Entretanto, durante a audiência a portas fechadas desta quarta-feira, o banco retirou seu pedido de suspensão antes da decisão de 9 de julho, disse a fonte.

Como parte do acordo, o UniCredit deve encerrar os depósitos e empréstimos a clientes russos em um prazo de nove meses.