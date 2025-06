UE dá sinal verde para Bulgária adotar o euro a partir do início de 2026

"As práticas anteriores e os dados de outros países da zona do euro demonstram que isso é perfeitamente possível, uma vez que os aumentos de preços resultantes de mudanças anteriores foram mínimos", disse ele.

Tornar-se membro da zona do euro, além de usar notas e moedas de euro, também significa ter um assento no Conselho do Banco Central Europeu, que estabelece as taxas de juros.

A recomendação positiva do braço executivo da UE significa que os líderes da UE terão que endossá-la ainda em junho. Os ministros das Finanças da UE fixarão então a taxa de câmbio de conversão do lev búlgaro para o euro em julho, deixando o resto do ano para o país se preparar tecnicamente para a transição.

CRITÉRIOS

Para obter a recomendação positiva, a Bulgária teve que atender ao critério de inflação, que diz que o candidato ao euro não pode ter uma inflação ao consumidor superior a 1,5 ponto percentual acima dos três países com melhor desempenho na UE.

Em abril, os países com melhor desempenho foram a França, com 0,9%, o Chipre, com 1,4%, e a Dinamarca, com 1,5%, o que colocou a Bulgária, com seus 2,8%, dentro do limite.