UE diz que negociações comerciais dos EUA estão na direção certa, mas tarifas sobre metais não ajudam

Por Julia Payne e Doina Chiacu

PARIS (Reuters) - As negociações comerciais entre a União Europeia e os Estados Unidos estão indo na direção certa, disseram os principais negociadores comerciais dos dois lados nesta quarta-feira, embora os europeus tenham dito que o aumento das tarifas dos EUA sobre metais não ajuda nas negociações.

As novas tarifas sobre as importações de aço e alumínio entraram em vigor nesta quarta-feira, no mesmo dia em que o governo do presidente Donald Trump quer que os parceiros comerciais façam suas "melhores ofertas" para evitar que outras taxas de importação entrem em vigor no início de julho.