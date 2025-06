Vendas de veículos da Tesla fabricados na China caem 15% em maio

PEQUIM (Reuters) - O declínio nas vendas de veículos elétricos da Tesla fabricados na China se estendeu pelo oitavo mês consecutivo em maio, com os problemas de vendas da montadora norte-americana agravados por uma guerra de preços no maior mercado automotivo do mundo.

As entregas de veículos Model 3 e Model Y produzidos na China caíram 15% em maio em relação ao ano anterior, para 61.662 unidades, após uma queda de 6% em abril, de acordo com dados da Associação de Carros de Passageiros da China publicados nesta quarta-feira.

Em relação a abril, as entregas aumentaram 5,5%.