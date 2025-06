Wall Street sobe com ganhos de ações de tecnologia e apesar de dados fracos

Os investidores estão aguardando os dados do relatório de emprego do governo na sexta-feira para obter mais sinais sobre como a incerteza comercial está afetando o mercado de trabalho dos EUA.

"Acho que há uma volatilidade de curto prazo no número da ADP, mas não acho que isso signifique muito até vermos o número do governo", disse Larry Tentarelli, estrategista do Blue Chip Daily Trend Report.

Washington dobrou as tarifas sobre aço e alumínio importados para 50% nesta quarta-feira, o mesmo dia que Trump impôs para que os parceiros apresentem suas melhores ofertas a fim de evitar que outras taxas punitivas entrem em vigor em julho.

O foco dos investidores está diretamente voltado para as negociações tarifárias entre os EUA e seus parceiros, com a expectativa de que Trump e o líder chinês, Xi Jinping, conversem em algum momento desta semana, à medida que as tensões aumentam entre as duas maiores economias do mundo.

O Dow Jones subia 0,22%, a 42.612,66 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,29%, a 5.987,71 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,35%, a 19.467,25 pontos.

Oito dos 11 principais subsetores do S&P 500 subiam, liderados pelos serviços de comunicação com um aumento de 1,2%, enquanto as ações de tecnologia da informação ganhavam 0,4%.