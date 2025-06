Ações de tecnologia impulsionam a alta das ações de Hong Kong e da China

XANGAI (Reuters) - As ações de Hong Kong e da China subiram nesta quinta-feira, lideradas pelos papéis de tecnologia e inteligência artificial, com analistas dizendo que as empresas de tecnologia listadas em Hong Kong continuam pouco representadas nos portfólios globais de investimento em IA.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,23%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,23%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 1,07%.

Analistas da Huatai consideraram o mercado acionário de Hong Kong como um ativo estratégico para investidores globais que buscam diversificar seu portfólio e uma possível proteção contra a volatilidade do dólar dos EUA.