Alta das encomendas à indústria da Alemanha aponta para recuperação cíclica

"Isso dá esperança de que o setor tenha superado o ponto mais baixo e que a economia alemã vai se recuperar nos próximos trimestres", disse Ralph Solveen, economista sênior do Commerzbank.

A economia alemã cresceu no primeiro trimestre devido às exportações e à antecipação da indústria diante das tarifas dos EUA.

Em abril, as encomendas do exterior caíram 0,3% em comparação com o mês anterior, com os novos pedidos da zona do euro aumentando 0,5% e os de fora da zona do euro diminuindo 0,9%. As encomendas domésticas aumentaram 2,2% no mês, informou o escritório de estatísticas.

Economistas disseram que o aumento em abril não foi impulsionado por pedidos em larga escala ou pela demanda dos EUA, destacando os dados positivos.

"Esse é um bom começo para o segundo trimestre", disse Cyrus de la Rubia, economista-chefe do Hamburg Commercial Bank.

Carsten Brzeski, chefe global de macro do ING, disse que os dados sugerem uma continuidade da recuperação cíclica no setor industrial da Alemanha.