BCE corta taxas de juros à medida que aumentam apostas em uma pausa

Com a inflação em linha com sua meta de 2% e o corte bem sinalizado, o foco passou a ser a mensagem do BCE sobre o caminho a seguir, especialmente porque, a 2%, os juros estão agora na faixa "neutra" em que não estimulam nem desaceleram o crescimento.

"No nível atual, acreditamos que estamos em uma boa posição para navegar pelas circunstâncias incertas que virão", disse a presidente do BCE, Christine Lagarde, em uma coletiva de imprensa, ao mesmo tempo em que repetiu que não se "comprometeria previamente" com uma trajetória para os juros.

Lagarde disse que as autoridades foram "praticamente unânimes" em concordar com o corte dos juros, dando prosseguimento ao ciclo de afrouxamento do banco mais agressivo desde a crise financeira global de 2008/2009.

A queda dos preços da energia e um euro mais forte podem exercer mais pressão para baixo sobre a inflação, disse Lagarde, acrescentando que esse efeito pode ser reforçado se tarifas mais altas levarem a uma demanda menor por exportações em euros e ao redirecionamento do excesso de capacidade para a Europa.

Por outro lado, uma fragmentação das cadeias globais de oferta poderia aumentar a inflação ao elevar os preços das importações e ampliar as restrições de capacidade na economia doméstica, disse ela.

Os investidores já estão precificando uma pausa nos cortes em julho, e algumas autoridades conservadoras defenderam uma pausa para dar ao BCE a chance de reavaliar como a incerteza excepcional e a turbulência política no país e no exterior mudarão as perspectivas.