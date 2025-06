BCs caminham para quarto ano de fortes compras de ouro, diz Metals Focus

Até o momento, a alta dos preços não afetou as compras dos bancos centrais, uma categoria crucial de demanda, com as aquisições do primeiro trimestre em linha com a média trimestral de 2022-24, disse a Metals Focus em seu relatório anual nesta quinta-feira.

"Os fatores que sustentaram a desdolarização nos últimos anos permanecem firmemente em vigor", disse a consultoria. "Na verdade, a postura imprevisível do presidente Trump, suas críticas públicas a Jerome Powell (chair do Fed) e a deterioração das perspectivas fiscais dos EUA corroeram ainda mais a confiança no dólar e nos Treasuries como ativos seguros."

"As tensões geopolíticas elevadas desde o início de seu governo também reduziram o apelo dos ativos dos EUA."

Respondendo por quase um quarto da demanda total, os bancos centrais são a terceira maior categoria de consumo de ouro, depois do setor de joias e do investimento físico. Em 2025, as compras dos bancos centrais devem cair 8% em relação ao recorde do ano passado de 1.086 toneladas.

Entre janeiro e março, a Polônia, o Azerbaijão e a China - compradores constantes nos últimos anos - lideraram as aquisições oficialmente relatadas, disse a Metals Focus, acrescentando que os fluxos constantes para o Irã também sugerem mais compras pelo banco central desse país.

Enquanto isso, a demanda do setor de joalheria por barras de ouro foi duramente atingida pela alta dos preços. A fabricação de joias de ouro caiu 9%, chegando a 2.011 toneladas em 2024, e deve apresentar uma queda de 16% este ano, com a Índia e a China respondendo por grande parte desse declínio.