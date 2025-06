Bolsonaro diz ter enviado R$2 milhões a filho Eduardo nos EUA

Bolsonaro foi chamado a depor para esclarecer se estaria financiando a estadia fora do país de Eduardo, que se tornou alvo de um inquérito da Polícia Federal sob suspeita de articular possíveis sanções dos EUA contra autoridades brasileiras, como o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Foi Moraes quem abriu o inquérito criminal contra Eduardo, depois que o Ministério Público Federal acusou o parlamentar licenciado de defender que autoridades dos EUA apliquem sanções a autoridades brasileiras.

Segundo o procurador-geral da República, Paulo Gonet, desde o início do ano Eduardo tem se dedicado a conseguir do governo dos EUA sanções contra integrantes do STF, da PGR e da Polícia Federal, sob a suposta alegação de que tem havido uma perseguição política contra ele e o pai.

(Reportagem de Ricardo Brito)