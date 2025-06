Brava vai vender infraestrutura de gás natural no RN à Petrorecôncavo

SÃO PAULO (Reuters) - A Brava informou nesta quinta-feira que assinou contrato para venda de infraestrutura de gás natural no Estado do Rio Grande do Norte à Petrorecôncavo, em uma transação de US$65 milhões, segundo fato relevante ao mercado.

Conforme a Brava, o acordo envolve a venda de 50% das unidades de processamento e gás natural II e III; do gasoduto de escoamento Livramento/Guamaré; e das esferas de gás natural liquefeito (GNL) -- ativos que compõem a infraestrutura de escoamento e processamento de gás natural localizada no ativo industrial de Guamaré, na Bacia Potiguar (RN).

O pagamento será realizado em quatro fases, sendo 10% na data de assinatura do contrato, 25% em até dez dias úteis contados da aprovação da transação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), 50% no fechamento da transação e 15% restantes de forma fracionada, "de acordo com etapas do processo de transferência imobiliária".