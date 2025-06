Cadeia global de fornecimento para automóveis está nas mãos de burocratas chineses

O alarme global sobre a escassez ressalta a enorme vantagem que a China adquiriu por meio de seu quase monopólio na produção de terras raras. Também revela um processo burocrático complexo que passou de ponto de controle a ponto de estrangulamento.

"O processo para nossos fornecedores solicitarem licenças de exportação para diversas terras raras... desde abril, é complexo e demorado, em parte devido à necessidade de coletar e fornecer muitas informações", disse um porta-voz da Bosch, multinacional alemã de engenharia e tecnologia, no mês passado.

Um guia em chinês sobre o processo publicado pelo ministério no final de março contém quase 14.000 caracteres de mandarim.

Somente os fornecedores europeus de automóveis entraram com centenas de pedidos desde o início de abril, com apenas cerca de um quarto deles deferidos. Esses pedidos podem variar de dezenas a centenas de páginas, de acordo com fontes que já entraram com os pedidos ou foram informadas sobre eles.

As diretrizes do Ministério do Comércio exigem informações que incluam descrições técnicas dos produtos e contratos assinados. Descrições das instalações de produção e fotos dos produtos também são incentivadas.

O objetivo declarado da China é garantir que itens de uso duplo não acabem em equipamentos militares, mas as autoridades geralmente são excessivamente cautelosas, embora muitas aplicações indiquem claramente o uso comercial, disse Dunnett.