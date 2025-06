Chinesa DiDi tem alta de 8,5% na receita no 1º tri

A receita das operações internacionais aumentou para 3 bilhões de iuanes no primeiro trimestre, em comparação com 2,4 bilhões de iuanes no mesmo período do exercício anterior.

A DiDi entrou no radar do órgão regulador do ciberespaço da China em 2021 com a abertura de capital nos Estados Unidos sem autorização prévia, que desencadeou uma investigação que a proibiu de adicionar usuários e fez com que seu aplicativo fosse excluído de muitas lojas.

O mesmo órgão multou a DiDi em US$1,2 bilhão em julho de 2022 por violação de segurança de dados, mas permitiu relançar os aplicativos no início de 2023. A empresa deslistou suas ações do mercado norte-americano em 2022.

A demanda de viagens na China tem mostrado sinais de recuperação, apesar do crescimento econômico lento. A DiDi completou 3,3 bilhões de transações no trimestre em suas plataformas na China, uma alta de 10,3% ano a ano.

