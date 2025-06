Déficit comercial dos EUA registra queda acentuada em abril; importações têm baixa recorde

As exportações aumentaram 3,0%, para US$289,4 bilhões, um recorde histórico. As exportações de bens cresceram 3,4%, atingindo um recorde de US$190,5 bilhões.

Elas foram impulsionadas por um salto de US$10,4 bilhões em suprimentos e materiais industriais, principalmente formas metálicas acabadas, ouro não monetário e petróleo bruto.

Os EUA tiveram superávits recordes no comércio de mercadorias com Hong Kong, Reino Unido e Suíça, mas teve déficits recordes com Vietnã, Taiwan e Tailândia, enquanto a diferença com o Canadá foi a menor desde abril de 2021.

(Por Lucia Mutikani)