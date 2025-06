Dólar fecha abaixo de R$5,60 pela 1ª vez no ano com impulso do exterior

Em 2025, a divisa dos EUA acumula perdas de 9,58%.

Às 17h45, na B3 o dólar para julho -- atualmente o mais líquido no Brasil -- cedia 0,82%, aos R$5,6165.

Na ausência de novidades sobre o pacote fiscal em discussão entre governo e Congresso em Brasília, que pode substituir elevações do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) anunciadas pela equipe econômica há duas semanas, os investidores se voltaram nesta quinta-feira para o exterior.

Lá fora, as notícias eram fatores de pressão para o dólar, favorecendo as moedas de países exportadores de commodities e emergentes, como o real.

No início do dia o BCE reduziu suas taxas de juros, conforme esperado, mas passou indicações de que dará uma pausa no atual ciclo de cortes.

"No nível atual, acreditamos que estamos em uma boa posição para navegar pelas circunstâncias incertas que virão", disse a presidente do BCE, Christine Lagarde, em uma coletiva de imprensa, ao mesmo tempo em que repetiu que não se "comprometeria previamente" com uma trajetória para os juros.