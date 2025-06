Emissões indiretas de big techs aumentaram 150% em três anos com expansão da IA, diz agência da ONU

Emissões indiretas incluem aquelas geradas pela energia, vapor, aquecimento e resfriamento adquiridos e consumidos por uma empresa.

As emissões operacionais de carbono da Amazon foram as que mais cresceram, com um avanço de 182% em 2023 em comparação com os três anos anteriores, seguidas por Microsoft com 155%, Meta com 145% e Alphabet com 138%, de acordo com o relatório.

A UIT rastreou as emissões de gases de efeito estufa de 200 empresas digitais líderes entre 2020 e 2023.

A Meta, dona do Facebook e do WhatsApp, encaminhou à Reuters seu relatório de sustentabilidade, no qual diz estar trabalhando para reduzir emissões, energia e água usadas para alimentar seus data centers. As outras empresas não responderam de imediato a pedidos de comentários.

O relatório estima que as emissões de carbono dos sistemas de IA que mais emitem devem alcançar 102,6 milhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO2) por ano, à medida que o investimento em IA aumenta.

Os data centers necessários para o desenvolvimento da IA também podem pressionar a infraestrutura de energia existente.