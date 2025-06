Excesso de oferta de níquel persistirá com crescimento mais lento da demanda, dizem especialistas

Por Bernadette Christina

JACARTA (Reuters) - O excesso de oferta no mercado global de níquel deve persistir nos próximos anos, dada a expansão da capacidade de produção e o crescimento mais lento da demanda pelo metal usado em baterias e aço inoxidável, disseram os palestrantes em um evento do setor nesta semana.

Um aumento no novo suprimento de níquel na Indonésia, o maior produtor mundial com uma participação de mercado de cerca de 63%, fez com que os preços de referência caíssem pela metade nos últimos três anos.