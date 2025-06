EXCLUSIVO-Governo deve encampar proposta de corte de 10% em benefícios tributários para substituir IOF

Além disso, a proposta veda a concessão de novos benefícios federais nessas áreas, e a prorrogação dos existentes que vencerem. O texto, no entanto, prevê a exclusão de programas como a Zona Franca de Manaus e benefícios a entidades sem fins lucrativos do corte nos benefícios.

De acordo com as fontes, a redução dos benefícios será o ponto principal das mudanças negociadas pela Fazenda com o Congresso e que podem levar à suspensão do aumento do IOF, que gerou mal estar entre os parlamentares e uma onda de decretos legislativos para derrubar a medida.

Alternativas não estão descartadas, de acordo com as fontes, e uma reunião no final de semana com os líderes no Congresso servirá para bater o martelo sobre as propostas a serem levadas adiante pelo governo. Perda de benefícios tributários costumam causar reações de lobbies setoriais, mas a aposta é de que uma proposta vinda do próprio Congresso terá mais simpatia dos parlamentares.

De acordo com uma das fontes, Benevides foi procurado pela Fazenda e avisado que sua ideia -- inicialmente apresentada como uma emenda, em dezembro do ano passado, a um projeto que instituiu o chamado regime fiscal sustentável para as contas públicas -- será encampado.

Avisado da posição da Fazenda, o deputado refez o texto, que foi protocolado como Projeto de Lei Complementar na quarta-feira.

De acordo com uma das fontes, contando com as exceções que o texto prevê, a proposta permitiria um aumento de arrecadação de R$40 bilhões este ano e mais R$40 bilhões no ano que vem, o que ultrapassaria a necessidade de recursos para 2025.