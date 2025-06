Falas de Lagarde compensam corte de juros do BCE e mercado europeua fecha em alta

Por Purvi Agarwal e Sanchayaita Roy e Pranav Kashyap

(Reuters) - As ações europeias oscilaram entre alas e baixas nesta quinta-feira e fechou com ganhos depois que os comentários da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, ofuscaram o corte de juros amplamente esperado.

O índice pan-europeu STOXX 600, que estava inicialmente em território positivo, reverteu abruptamente o curso e passou a cair uma vez que os comentários de Lagarde sobre o banco estar "bem posicionado" para lidar com a incerteza econômica global enviaram um sinal aos investidores para que moderassem as expectativas mais "dovish".