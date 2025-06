Guerra comercial é ameaça mais grave do que Covid-19 para BCs de países emergentes, diz FMI

(Reuters) - O choque de uma guerra comercial traz efeitos diferentes para os bancos centrais de mercados emergentes em comparação aos observados durante a pandemia da Covid-19, quando eles puderam afrouxar rapidamente a política monetária, disse Gita Gopinath, do Fundo Monetário Internacional (FMI).

Em uma entrevista ao jornal Financial Times, a primeira vice-diretora-gerente do Fundo disse que o impacto imprevisível das tarifas sobre as economias emergentes e os mercados globais dificultará a tarefa de seus bancos centrais.

"Desta vez, o desafio será maior para eles, em comparação com a pandemia", disse ela.