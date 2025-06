Ibovespa fecha em queda pressionado por bancos; Suzano sobe após joint-venture

- HAPVIDA ON recuou 5,92%, após dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) de abril mostrarem queda no número de clientes dos planos de saúde da companhia, de 28 mil em relação a março, na contramão de outros grupos do setor, como SulAmérica, da Rede D'Or, Amil, Porto Seguro e Bradesco Saúde.

- GERDAU PN valorizou-se 3,47%, endossada por "upgrade" do Bank of America, com os analistas do banco elevando a recomendação das ações para compra" e o preço-alvo de R$R$17,50 para R$22. No setor, CSN ON encerrou com declínio de 0,72% e USIMINAS PNA cedeu 0,96%, tendo ainda no radar dados de produção de veículos no Brasil.

- TOTVS ON fechou em baixa de 2,28%, tendo como pano de fundo relatório do UBS BB com corte na recomendação da ação para neutra, mas alta do preço-alvo de R$43 para R$49. Também no radar está notícia do Valor de que a empresa de tecnologia contratou o Morgan Stanley para vender sua participação na Dimensa.

- B3 ON recuou 2,65%, com analistas do Citi também cortando a recomendação da ação para "neutra", conforme relatório no final da quarta-feira, citando a forte valorização desde o começo do ano e avaliando que o "dividend yield" agora parece menos atrativo. Em relatório mais cedo na quarta-feira, o Goldman Sachs também cortou a recomendação para neutra.

- MINERVA ON subiu 4,9%, em dia de recuperação após tombo de mais de 7% na véspera. Na contramão, MARFRIG ON caiu 1,86%, enquanto JBS ON ganhou 0,6% e BRF ON fechou estável.

- PETROBRAS PN fechou com variação positiva de 0,03%, mesmo com a alta dos preços do petróleo no exterior, uma vez que persistem receios sobre eventuais medidas do governo envolvendo o setor para melhorar as contas públicas. A presidente da estatal, Magda Chambriard, afirmou em entrevista à Reuters nesta quinta-feira que a Petrobras planeja tornar a África sua principal região exploratória de petróleo e gás fora do Brasil.