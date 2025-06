Ibovespa titubeia na abertura; Suzano ocupa holofote

(Reuters) - O Ibovespa titubeava na abertura desta quinta-feira, buscando se sustentar acima dos 137 mil pontos, com Suzano como destaque positivo após a companhia anunciar acordo para formar uma joint-venture global com a Kimberly-Clark

Às 10h13, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, tinha variação positiva de 0,04%, a 137.050,66 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 18 de junho, mostrava estabilidade.

(Por Paula Arend Laier)