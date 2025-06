Investidores miram no potencial de crescimento do setor militar europeu

Por Emma-Victoria Farr e Andres Gonzalez

BERLIM (Reuters) - Investidores e consultores reunidos em uma conferência anual em Berlim estão procurando canalizar recursos para o setor de produtos militares da Europa, buscando lucrar com o aumento dos gastos governamentais em armamentos.

O investimento, apoiado por fundos de capital privado e de risco, no setor aeroespacial e militar da Europa é menor do que o destinado para Estados Unidos e Canadá, que absorveram 83% de todo esse investimento desde 2020, de acordo com a S&P.