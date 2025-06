Minério de ferro cai à medida que foco se volta para redução da demanda de aço na China

Por Amy Lv e Lewis Jackson

BEIJING (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro caíram nesta quinta-feira, com o foco voltando a ser o abrandamento do consumo de aço no principal consumidor global, a China.

O contrato setembro do minério de ferro, o mais negociado na bolsa de Dalian, encerrou as negociações diurnas em queda de 0,14%, a 701 iuanes (US$97,60) a tonelada métrica.