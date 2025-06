Pedidos semanais de auxílio-desemprego nos EUA aumentam pela segunda semana consecutiva

Os dados de pedidos de auxílio não têm relação com o relatório de emprego de maio do Departamento do Trabalho, que será divulgado na sexta-feira, já que está fora do período da pesquisa.

A economia dos EUA deve ter aberto 130.000 postos de trabalho fora do setor agrícola no mês passado, depois de 177.000 em abril, segundo uma pesquisa da Reuters com economistas. A previsão é de que a taxa de desemprego permaneça em 4,2%.

(Reportagem de Lucia Mutikani)