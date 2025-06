Rumo rescinde acordo com Bunge e Zen-Noh para venda de participação no Terminal XXXIX de Santos

SÃO PAULO (Reuters) - A Rumo informou nesta quinta-feira que rescindiu o acordo para venda de sua participação de 50% no Terminal XXXIX de Santos a um consórcio formado pelas empresas Bunge Alimentos e Zen-Noh Grain Corporation.

A Rumo disse que a decisão de rescindir o contrato ocorreu devido ao não cumprimento de condições precedentes, sem dar detalhes, e acrescentou que manterá sua participação acionária de 50%, conforme fato relevante ao mercado. Os outros 50% permanecem de propriedade da Caramuru Alimentos.

A Rumo havia anunciado no ano passado que venderia sua participação no T-XXXIX -- companhia do segmento portuário localizada no Porto de Santos -- ao consórcio formado por Bunge e Zen-Noh. Na ocasião, a empresa disse que o montante referente à participação a ser vendida somava R$600 milhões, correspondente a um "equity value" de cerca de R$550 milhões.