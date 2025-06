S&P Global reafirma nota BB para crédito soberano do Brasil, com perspectiva estável

(Reuters) - A agência de classificação de risco S&P Global reafirmou nesta quinta-feira a nota BB para o crédito soberano do Brasil, mantendo a perspectiva estável.

Em nota, a agência argumentou que os grandes déficits fiscais devem gerar uma alta persistente da dívida líquida do governo geral, enquanto o déficit em transações correntes do país tende a cair em meio à desaceleração da economia e da política monetária apertada.

"Nossa perspectiva estável equilibra a fraqueza do perfil fiscal do Brasil com os pontos fortes de sua política externa e monetária", afirmou a S&P Global.