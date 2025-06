Taxas dos DIs sobem com mercado elevando apostas de alta adicional da Selic

Este discurso, na visão de alguns agentes, reforçou a possibilidade de mais um aumento de 25 pontos-base.

Conforme operador da mesa de um grande banco de investimentos, nas reuniões fechadas com membros do BC os agentes de mercado também “não têm gostado” do tom das autoridades, o que justificaria a virada das apostas de manutenção para alta de 25 pontos-base.

O mercado de opções de Copom da B3 demonstra este processo de mudança de apostas com clareza. Há pouco mais de uma semana, em 27 de março, a precificação era de 83,00% de probabilidade de manutenção da Selic este mês e 14,50% de chances de alta de 25 pontos-base. Na quarta-feira -- atualização mais recente -- a precificação das opções era de 53,25% para manutenção e 44,50% para alta de 25 pontos-base.

“Ganhou força o 25 (pontos-base de aumento da Selic), até pelo tom que o Galípolo vem adotando, de cautela”, pontuou o head de renda fixa da Manchester Investimentos, Rafael Sueishi.

No Brasil, investidores também seguiram atentos às discussões em Brasília sobre medidas fiscais que podem substituir a elevação de alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), mas o noticiário do dia não trouxe novidades.

No exterior, os yields se firmaram em alta durante a tarde, com as taxas de curto prazo mais aceleradas. Às 16h49 o rendimento do Treasury de dois anos--que reflete apostas para os rumos das taxas de juros de curto prazo-- tinha alta de 5 pontos-base, a 3,928%. Já o retorno do título de dez anos --referência global para decisões de investimento-- subia 3 pontos-base, a 4,399%.