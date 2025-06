Trump diz que acordo comercial com Pequim está em "boa forma" e que visitará a China

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira que as discussões comerciais com a China continuam em andamento e estão em boa forma, acrescentando que ele espera ir à China em algum momento.

Falando a repórteres após uma ligação com o presidente chinês, Xi Jinping, Trump disse esperar que Xi também visite os EUA.

Ele disse que o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, e o secretário de Comércio, Howard Lutnick, se reunirão com as principais autoridades chinesas.