Wall Street cai com perdas da Tesla e os investidores e foco em dados sobre empregos

O telefonema foi feito em meio a acusações entre Washington e Pequim nas últimas semanas sobre minerais críticos em uma disputa que ameaça romper a frágil trégua na guerra comercial entre as duas maiores economias.

Dados mais fracos do que o esperado sobre a criação de vagas de trabalho no setor privado e sobre o setor de serviços dos EUA na quarta-feira levantaram preocupações sobre o impacto das políticas comerciais erráticas de Trump, com os investidores se concentrando diretamente no relatório de emprego de sexta-feira.

Os dados dos pedidos iniciais de auxílio-desemprego mostraram que os norte-americanos que entraram com novos pedidos na semana passada aumentaram pela segunda semana consecutiva.

"Não acho que seja um grande sinal de alerta no momento, mas isso mostra que o mercado de trabalho tem se enfraquecido mais e gradualmente", disse Kevin Gordon, estrategista sênior de investimentos da Charles Schwab.

O Dow Jones Industrial Average caía 0,30%, para 42.301,05 pontos, enquanto o S&P 500 perdia 0,21%, a 5.958,10 pontos, e o Nasdaq Composite tinha queda de 0,16%, para 19.429,36 pontos.

Oito dos 11 principais subsetores do S&P 500 recuavam, sendo que os produtos básicos de consumo tinham queda de cerca de 1%.