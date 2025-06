Xi e Trump conversaram por telefone nesta 5ª-feira, informa agência estatal chinesa

Pequim vê as exportações de minerais como uma fonte de influência - a interrupção dessas exportações pode exercer pressão política interna sobre o presidente dos EUA se o crescimento econômico diminuir porque as empresas não podem produzir produtos movidos a minerais.

O acordo de 90 dias para reduzir as tarifas e as restrições comerciais é tênue. Trump acusou a China de violar o acordo e ordenou restrições a remessas para a China. Pequim rejeitou a alegação e ameaçou com contramedidas.

Trump tem insistido há muito tempo em realizar um telefonema ou reunião com Xi, mas a China tem rejeitado essa possibilidade por considerá-la incompatível com sua abordagem tradicional de definir os detalhes de um acordo antes que os líderes conversem.

O presidente dos EUA e seus assessores consideram que as conversas entre líderes são vitais para resolver os impasses que têm atormentado autoridades de nível inferior em negociações difíceis.

Não se sabe quando os dois presidentes conversaram pela última vez.

As negociações estão sendo acompanhadas por investidores preocupados com o fato de que uma guerra comercial possa prejudicar empresas e perturbar cadeias de oferta nos meses antes da temporada de compras de Natal. As tarifas de Trump também são objeto de litígio em andamento nos tribunais dos EUA.