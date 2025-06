Ações europeias sobem pela 2ª semana com dados de emprego dos EUA e menos temores comerciais

O relatório de empregos dos EUA melhor do que o esperado aliviou parte da ansiedade em relação à resiliência do mercado de trabalho dos EUA, provavelmente levando investidores a reavaliar como as políticas comerciais do presidente Donald Trump podem impactar as tendências de emprego.

"Os dados alimentaram o otimismo de que o mercado de trabalho dos EUA e, portanto, a economia dos EUA, estão resistindo ao choque tarifário de Trump melhor do que o esperado", disse Ipek Ozkardeskaya, analista sênior do Swissquote Bank.

O humor do mercado recebeu apoio adicional dos sinais de abrandamento na relação comercial entre os EUA e a China após a conversa telefônica de quinta-feira entre Trump e o presidente chinês, Xi Jinping.

Ainda assim, o mercado também foi lembrado esta semana do fervor protecionista, quando as tarifas dobradas da Casa Branca sobre as importações de aço e alumínio entraram em vigor.

O setor automotivo, particularmente exposto a essas tarifas sobre metais, sofreu o maior impacto, com queda de 1,8% durante a semana.

Já o setor financeiro emergiu como o de melhor desempenho no dia, impulsionado pelo UBS, que subiu 3,8% depois que autoridades suíças propuseram regras mais rigorosas que podem exigir um adicional de US$26 bilhões em reservas de capital para o gigante bancário.