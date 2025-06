Allos avalia eventual desenvolvimento de novo shopping em São Paulo

SÃO PAULO (Reuters) - A Allos informou nesta sexta-feira que possui um documento firmado com uma empresa do grupo Bueno Netto para eventual aquisição de terreno e desenvolvimento de um shopping center no empreendimento conhecido como Parque Global, localizado às margens do rio Pinheiros, em São Paulo.

A empresa mencionada no comunicado da Allos é a Golf Village Empreendimentos Imobiliários.

A operadora de shopping centers acrescentou que o acordo ainda está sujeito a "diversas" condições precedentes, como aprovação do projeto por órgãos públicos competentes, condições de mercado favoráveis e a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).