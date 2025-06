Casas Bahia negocia com credores antecipação de conversão de dívida

Além disso, a Casas Bahia discute com os credores da primeira série um "reperfilamento", adiando em um ano o pagamento de juros de novembro de 2026 e alterando o cronograma de amortização para que ocorra em quatro parcelas anuais com vencimentos entre 2026 e 2029.

Segundo a Casas Bahia, o remanejamento dos pagamentos das parcelas da primeira série foi discutido com mais da metade dos detentores desses títulos, "os quais manifestaram sua intenção de aprovar" a alteração.

A companhia também negocia com os credores da décima emissão de debêntures autorização para promover "eventos de liquidez" em um período de 12 meses e que parte dos recursos não sejam usados para pagamento da dívida.

"Caso concedida, a autorização permitirá que a companhia avalie a realização de determinadas operações estratégicas utilizando o caixa delas oriundas, até o limite de R$500 milhões, para o crescimento e aprimoramento de suas operações, ao invés do serviço de dívidas", afirmou a Casas Bahia no fato relevante.

Segundo a empresa, o conselho de administração deverá votar o plano de "transformação da estrutura de capital" em 12 de junho.

A companhia tem um valor acumulado de pagamentos da emissão das debêntures de R$4,55 bilhões entre 2026 e 2030 e se o plano for aprovado o valor será reduzido para R$2,98 bilhões. Nenhum pagamento de juros seria feito entre este ano e 2026, com a amortização começando em 2027 com R$336 milhões, valor que crescerá para R$1,31 bilhão em 2030, segundo apresentação da Casas Bahia.