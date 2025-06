Chanceler da Alemanha busca mecanismo para compensar tarifas sobre carros após conversa com Trump

As montadoras alemãs, principalmente a BMW e a Mercedes-Benz, operam grandes fábricas nos EUA e exportam volumes substanciais para outros mercados em todo o mundo, não apenas para a Europa.

Um dia antes, o presidente-executivo da Mercedes-Benz, Ola Kaellenius, propôs um mecanismo semelhante pelo qual os carros norte-americanos poderiam ser importados para a Europa com isenção de taxas em troca de isenções sobre o mesmo número de veículos que as montadoras europeias exportam para os EUA.

"Concordamos que teremos dois representantes entre a Casa Branca e a chancelaria que agora conversarão intensamente entre si sobre as relações comerciais germano-americanas", acrescentou Merz.

No entanto, ele disse que as negociações comerciais com os EUA permanecem dentro da competência da União Europeia e que, ainda nesta sexta-feira, ele falará com a presidente da Comissão da UE, Ursula von der Leyen, para informá-la sobre o resultado de suas conversas com Trump.

A notícia vem depois que fontes disseram à Reuters no mês passado que a Mercedes-Benz e as rivais alemãs BMW e Volkswagen estavam em negociações com Washington sobre um possível acordo tarifário.

(Por Andreas Rinke)