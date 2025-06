China ainda negocia acordo com França sobre importação de conhaque

PEQUIM/PARIS (Reuters) - China e França concordaram em resolver suas disputas comerciais por meio do diálogo, disse o Ministério das Relações Exteriores chinês nesta sexta-feira, embora não haja nenhuma indicação de que um acordo tenha sido alcançado nas negociações para suspensão de impostos sobre o conhaque europeu.

As negociações para resolver a disputa sobre o conhaque se aceleraram esta semana, com o ministro do Comércio da China, Wang Wentao, se encontrando com seu colega francês em Paris, à margem de uma conferência da OCDE. Conversas técnicas sobre o assunto também ocorreram em Pequim.

A última rodada de negociações aumentou as esperanças de um acordo, disseram duas fontes do setor com conhecimento das discussões.