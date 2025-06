China busca laços melhores com o Canadá em meio às crescentes tensões comerciais

PEQUIM (Reuters) - A China pediu nesta sexta-feira medidas para melhorar os laços bilaterais com o Canadá, dizendo que não há conflitos de interesse profundos, após um aumento nas tensões comerciais com muitos dos parceiros ocidentais de Pequim este ano.

A China está disposta a trabalhar com o Canadá para colocar os laços em um caminho saudável e estável e encontrar soluções para resolver as preocupações mútuas por meio de um diálogo aprimorado, disse o premiê chinês Li Qiang ao primeiro-ministro canadense Mark Carney em uma ligação telefônica nesta sexta-feira, de acordo com a agência de notícias estatal Xinhua.

"Não há conflito fundamental de interesses entre os dois países", disse Li.