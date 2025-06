Cortes de juros ainda são possíveis este ano, afirma Harker, do Fed da Filadélfia

Harker foi entrevistado nas últimas semanas de seu mandato, já que deve se aposentar no final de junho, após assumir o comando do Fed da Filadélfia em 2015. O Fed se reunirá novamente nos dias 17 e 18 de junho, quando a expectativa geral é de que a instituição mantenha os juros estáveis entre 4,25% e 4,5%. Em 2025, Harker não é membro votante do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) do Fed, responsável pela definição dos juros.

Segundo ele, o que acontecerá no final do ano é uma incógnita, já que a política comercial caótica do governo Trump, com impostos de importação elevados e repetidas mudanças, provavelmente aumentará a inflação e reduzirá o emprego.

A questão que as autoridades do Fed enfrentam é se o aumento da inflação é pontual ou se é o início de algo mais duradouro. Essas incertezas prejudicaram a capacidade das autoridades de fornecer orientações sobre as perspectivas da política monetária e as levaram a sinalizar uma atitude de esperar para ver.

Harker, engenheiro de formação que liderou a Universidade de Delaware antes de chegar ao Fed, disse na entrevista que estava cada vez mais preocupado com a qualidade dos dados nos quais os formuladores de políticas em geral confiam.

Os números, incluindo os produzidos pelo governo, "não são bons, não estão melhorando", disse Harker. "Não se trata apenas de dados de inflação, mas de uma série de dados, então estamos cada vez mais às cegas, ou pelo menos meio às cegas."

As preocupações de Harker sobre o estado dos dados surgem na sequência de relatos de que o governo estava cortando recursos dedicados à compilação do índice de preços ao consumidor, monitorado de perto.