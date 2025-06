Criação de vagas de emprego nos EUA desacelera em maio; taxa de desemprego segue em 4,2%

Por Lucia Mutikani

WASHINGTON (Reuters) - A criação de vagas de trabalho nos Estados Unidos desacelerou em maio em meio às incerteza tarifárias, enquanto a taxa de desemprego permaneceu em 4,2%, potencialmente dando ao Federal Reserve cobertura para adiar a retomada dos cortes na taxa de juros por algum tempo.

A economia dos EUA abriu 139.000 vagas no mês passado, após 147.000 em dado revisado para baixo em abril, informou o Escritório de Estatísticas do Trabalho do Departamento do Trabalho em seu relatório de emprego nesta sexta-feira.